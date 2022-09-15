Ситуация в Афганистане остается напряженной — глава Объединенного штаба ОДКБ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевое влияние на развитие обстановки в центральноазиатском регионе коллективной безопасности оказывает ситуация в Афганистане, которая остается напряженной. Об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Ключевое влияние на развитие обстановки в центральноазиатском регионе коллективной безопасности оказывает ситуация в Исламской Республике Афганистан, которая сохраняется напряженной и характеризуется интенсивными боевыми действиями между вооруженными формированиям исламского движения „Талибан“ (запрещено в РФ — прим. ТАСС) и отрядом Единого фронта сопротивления, а также резким ухудшением социально-экономических показателей в связи с растущими бедностью населения, голодом, безработицей и нарастающей напряженностью в приграничных с другими странами районах», — отметил он.