Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только руководство Украины может дать гарантии безопасности своей стране, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него», — сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Таким образом он прокомментировал проект «Киевского соглашения по безопасности» — документа о международных гарантиях Киеву.