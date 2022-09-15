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Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС

13:20 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба саммита ШОС.

«Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС, документ был подписан в главой иранского МИД и генсеком ШОС», — говорится в сообщении.

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