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НОВОСТИ

США и ЕС «хозяева своего слова, хотят — дают, хотят — забирают», отметил Путин

14:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.

«Хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам.

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