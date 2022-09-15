ВСУ потеряли за сутки в Николаевской и Херсонской областях до 500 военнослужащих — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате массированных огневых ударов российских войск потеряли за сутки в Николаевской и Херсонской областях до 500 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 40 единиц военной техники. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники», — сказал он.