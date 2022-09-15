Промышленность ФРГ снизила газопотребление в августе на 22%

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остановки производства и переход на альтернативные энергоносители позволили промышленности Германии сократить потребление газа на 22% в августе 2022 года. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете «Хандельсблат», опубликованном в четверг.

«Промышленное потребление в августе сократилось на 22%. Это произошло благодаря технологическим инновациям и переходу на другие энергоносители, но также за счет резких остановок производства и связанных с ними потерь в производственных цепочках. Промышленность делает то, о чем мы ее попросили. Если так пойдет и дальше, это поможет избежать еще более серьезного ущерба от вынужденных сокращений», — сказал Мюллер.

По мнению Мюллера, зимой Германия может столкнуться с «волнообразным» дефицитом газа, который в разное время может возникать в различных регионах страны. «Не могу дать серьезный прогноз, где существует наибольшая угроза дефицита. <…> Если зима будет очень холодной, то у нас возникнет проблема», — добавил глава регулятора.

В худшем случае, если стране придется начать нормировать потребление газа, в первую очередь будет обеспечено снабжение частных домохозяйств, заверил Мюллер. По его словам, нынешний объем запасов газа позволит покрыть основной спрос. Предприятия будут отрезать от снабжения только в том случае, если эта мера не приведет к серьезному ущербу. «Заранее это предсказать нельзя, нужно решать по ситуации», — отметил Мюллер.