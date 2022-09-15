Промышленность ФРГ снизила газопотребление в августе на 22%
14:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Остановки производства и переход на альтернативные энергоносители позволили промышленности Германии сократить потребление газа на 22% в августе 2022 года. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете «Хандельсблат», опубликованном в четверг.
«Промышленное потребление в августе сократилось на 22%. Это произошло благодаря технологическим инновациям и переходу на другие энергоносители, но также за счет резких остановок производства и связанных с ними потерь в производственных цепочках. Промышленность делает то, о чем мы ее попросили. Если так пойдет и дальше, это поможет избежать еще более серьезного ущерба от вынужденных сокращений», — сказал Мюллер.
По мнению Мюллера, зимой Германия может столкнуться с «волнообразным» дефицитом газа, который в разное время может возникать в различных регионах страны. «Не могу дать серьезный прогноз, где существует наибольшая угроза дефицита. <…> Если зима будет очень холодной, то у нас возникнет проблема», — добавил глава регулятора.
В худшем случае, если стране придется начать нормировать потребление газа, в первую очередь будет обеспечено снабжение частных домохозяйств, заверил Мюллер. По его словам, нынешний объем запасов газа позволит покрыть основной спрос. Предприятия будут отрезать от снабжения только в том случае, если эта мера не приведет к серьезному ущербу. «Заранее это предсказать нельзя, нужно решать по ситуации», — отметил Мюллер.
НОВОСТИ
- 15:32 15.09.2022
- Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
- 15:12 15.09.2022
- В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов
- 15:00 15.09.2022
- Китай готов вместе с РФ вывести меняющийся мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин
- 14:34 15.09.2022
- Мэр Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году
- 14:12 15.09.2022
- ВСУ потеряли за сутки в Николаевской и Херсонской областях до 500 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 15.09.2022
- США и ЕС «хозяева своего слова, хотят — дают, хотят — забирают», отметил Путин
- 13:45 15.09.2022
- СберУниверситет отметил 10-летие
- 13:32 15.09.2022
- Энергия для работы ЗАЭС поступает со стороны Украины
- 13:20 15.09.2022
- Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС
- 13:05 15.09.2022
- МО Азербайджана заявило о гибели 71 своего военного при эскалации на границе с Арменией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать