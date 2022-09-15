Китай готов вместе с РФ вывести меняющийся мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин готов вместе с Москвой сыграть руководящую роль, чтобы вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — сказал он.