0
0
84
НОВОСТИ

Китай готов вместе с РФ вывести меняющийся мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин

15:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин готов вместе с Москвой сыграть руководящую роль, чтобы вывести меняющийся мир на траекторию устойчивого развития. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 15.09.2022
Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
0
12
15:12 15.09.2022
В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов
0
71
14:34 15.09.2022
Мэр Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году
0
117
14:32 15.09.2022
Промышленность ФРГ снизила газопотребление в августе на 22%
0
150
14:12 15.09.2022
ВСУ потеряли за сутки в Николаевской и Херсонской областях до 500 военнослужащих — МО РФ
0
166
14:00 15.09.2022
США и ЕС «хозяева своего слова, хотят — дают, хотят — забирают», отметил Путин
0
182
13:45 15.09.2022
СберУниверситет отметил 10-летие
0
170
13:32 15.09.2022
Энергия для работы ЗАЭС поступает со стороны Украины
0
252
13:20 15.09.2022
Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС
0
222
13:05 15.09.2022
МО Азербайджана заявило о гибели 71 своего военного при эскалации на границе с Арменией
0
223

Возврат к списку