Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
15:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд ЛНР начал рассматривать уголовное дело против сотрудника миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которого обвиняют в государственной измене. Об этом в четверг сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Верховным Судом Луганской Народной Республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.
В МГБ ЛНР добавили, что следствие установило, что обвиняемый Дмитрий Шабанов, который занимал должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики.
НОВОСТИ
- 15:12 15.09.2022
- В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов
- 15:00 15.09.2022
- Китай готов вместе с РФ вывести меняющийся мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин
- 14:34 15.09.2022
- Мэр Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году
- 14:32 15.09.2022
- Промышленность ФРГ снизила газопотребление в августе на 22%
- 14:12 15.09.2022
- ВСУ потеряли за сутки в Николаевской и Херсонской областях до 500 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 15.09.2022
- США и ЕС «хозяева своего слова, хотят — дают, хотят — забирают», отметил Путин
- 13:45 15.09.2022
- СберУниверситет отметил 10-летие
- 13:32 15.09.2022
- Энергия для работы ЗАЭС поступает со стороны Украины
- 13:20 15.09.2022
- Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС
- 13:05 15.09.2022
- МО Азербайджана заявило о гибели 71 своего военного при эскалации на границе с Арменией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать