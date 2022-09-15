Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд ЛНР начал рассматривать уголовное дело против сотрудника миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которого обвиняют в государственной измене. Об этом в четверг сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Верховным Судом Луганской Народной Республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР добавили, что следствие установило, что обвиняемый Дмитрий Шабанов, который занимал должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики.