Путин назвал отношения РФ и КНР образцом, заявил о внешнеполитическом тандеме двух стран

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что обе страны совместно выступают «за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое».