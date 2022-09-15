Путин назвал отношения РФ и КНР образцом, заявил о внешнеполитическом тандеме двух стран
16:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в четверг с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
«Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что обе страны совместно выступают «за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое».
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