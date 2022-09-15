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Более половины граждан Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине — опрос

16:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социологи на основе опроса населения Словакии пришли к выводу, что более половины граждан этой страны поддерживают Россию в конфликте на Украине. Респонденты отвечали на вопрос, чем он должен окончиться. Об этом сообщило в ночь на четверг словацкое сетевое издание Dennik N.

Согласно итогам опроса, проводившегося с 18 июля по 22 июля текущего года Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame, ясной победы РФ в конфликте на Украине желают 20,6% опрошенных словаков и еще 31,5% высказываются, скорее, в поддержку России и разрешения ситуации в ее пользу. Сторонников Украины насчитывается в Словакии, согласно опросу, 30%, из которых ясной победы этой страны желают 19,9%. Отказались выразить свое отношение к происходящим событиям на Украине 17,9% респондентов.

Социологи опросили 1 тыс. совершеннолетних граждан Словакии, принадлежащих к разным социальным группам и проживающих в разных регионах республики. Поддержку РФ выражали, прежде всего, сторонники находящейся в парламентской оппозиции партии «Направление — социальная демократия» и не входящих в состав высшего законодательного органа организаций, принадлежащих к правой части политического спектра страны.

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