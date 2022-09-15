Китай готов оказывать поддержку РФ по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран - Си Цзиньпин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов работать вместе с Россией, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, а также углублять сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства и по другим направлениям. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Китай готов работать вместе с Россией, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, углублять деловое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве и других областях», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.