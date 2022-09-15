0
0
171
НОВОСТИ

Посольство РФ получило ноту от Польши с требованием о возврате семи картин — посол

17:12 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры и отправит ее в Москву. Об этом в четверг заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», — сказал он.

«Отправим все эти материалы, когда будет дипломатическая почта, в Москву. Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ», — указал Андреев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 15.09.2022
США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS — CNN
0
146
17:00 15.09.2022
Китай готов оказывать поддержку РФ по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран - Си Цзиньпин
0
182
16:32 15.09.2022
Более половины граждан Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине — опрос
0
263
16:12 15.09.2022
За 46 дней с Украины вывезено 3,25 млн тонн продовольствия — Минобороны Турции
0
218
16:00 15.09.2022
Путин назвал отношения РФ и КНР образцом, заявил о внешнеполитическом тандеме двух стран
0
260
15:32 15.09.2022
Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
0
260
15:12 15.09.2022
В Мелитополе зафиксировали два взрыва — Рогов
0
279
15:00 15.09.2022
Китай готов вместе с РФ вывести меняющийся мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин
0
342
14:34 15.09.2022
Мэр Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году
0
307
14:32 15.09.2022
Промышленность ФРГ снизила газопотребление в августе на 22%
0
361

Возврат к списку