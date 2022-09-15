Посольство РФ получило ноту от Польши с требованием о возврате семи картин — посол

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры и отправит ее в Москву. Об этом в четверг заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», — сказал он.

«Отправим все эти материалы, когда будет дипломатическая почта, в Москву. Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ», — указал Андреев.