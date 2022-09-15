МАГАТЭ приняла резолюцию по Запорожской АЭС

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории Запорожской АЭС. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Семь из 35 представленных в Совете стран воздержались от голосования, два государства — Россия и Китая — выступили против. Документ призывает Россию немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на «любом другом ядерном объекте Украины».

Резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призывающая Россию вывести свои силы с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), совершенно не учитывает систематические обстрелы ЗАЭС со стороны Украины, которые в свою очередь являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физическая ядерная безопасность — прим. ТАСС) в мире», — говорится в опубликованном в четверг заявлении постпредства России при международных организациях в Вене.

«Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — добавили в представительстве.

«Против этого документа проголосовали Россия и Китай. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР», — указывается в сообщении. В нем также подчеркивается, что, «таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке».