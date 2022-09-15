0
0
47
НОВОСТИ

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли "прекрасно, как обычно" - Лавров

20:42 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прекрасной встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», — сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на просьбу оценить встречу глав государств. Видеофрагмент опубликован в четверг в телеграм-канале журналиста.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 15.09.2022
Желающим проститься с королевой Елизаветой II придется стоять в очереди около восьми часов - СМИ
0
99
19:40 15.09.2022
Минфин США нацеливает санкции на платежную систему "Мир"
0
264
19:15 15.09.2022
МАГАТЭ приняла резолюцию по Запорожской АЭС
0
290
17:40 15.09.2022
США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS — CNN
0
355
17:12 15.09.2022
Посольство РФ получило ноту от Польши с требованием о возврате семи картин — посол
0
359
17:00 15.09.2022
Китай готов оказывать поддержку РФ по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран - Си Цзиньпин
0
361
16:32 15.09.2022
Более половины граждан Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине — опрос
0
424
16:12 15.09.2022
За 46 дней с Украины вывезено 3,25 млн тонн продовольствия — Минобороны Турции
0
359
16:00 15.09.2022
Путин назвал отношения РФ и КНР образцом, заявил о внешнеполитическом тандеме двух стран
0
410
15:32 15.09.2022
Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
0
395

Возврат к списку