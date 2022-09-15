Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли "прекрасно, как обычно" - Лавров

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прекрасной встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», — сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на просьбу оценить встречу глав государств. Видеофрагмент опубликован в четверг в телеграм-канале журналиста.