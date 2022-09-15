Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли "прекрасно, как обычно" - Лавров
20:42 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», — сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на просьбу оценить встречу глав государств. Видеофрагмент опубликован в четверг в телеграм-канале журналиста.
НОВОСТИ
- 21:00 15.09.2022
- Желающим проститься с королевой Елизаветой II придется стоять в очереди около восьми часов - СМИ
- 19:40 15.09.2022
- Минфин США нацеливает санкции на платежную систему "Мир"
- 19:15 15.09.2022
- МАГАТЭ приняла резолюцию по Запорожской АЭС
- 17:40 15.09.2022
- США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS — CNN
- 17:12 15.09.2022
- Посольство РФ получило ноту от Польши с требованием о возврате семи картин — посол
- 17:00 15.09.2022
- Китай готов оказывать поддержку РФ по вопросам, затрагивающим ключевые интересы двух стран - Си Цзиньпин
- 16:32 15.09.2022
- Более половины граждан Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине — опрос
- 16:12 15.09.2022
- За 46 дней с Украины вывезено 3,25 млн тонн продовольствия — Минобороны Турции
- 16:00 15.09.2022
- Путин назвал отношения РФ и КНР образцом, заявил о внешнеполитическом тандеме двух стран
- 15:32 15.09.2022
- Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело против сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать