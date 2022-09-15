Желающим проститься с королевой Елизаветой II придется стоять в очереди около восьми часов - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти сообщили в четверг, что в данный момент желающие проститься с британской королевой Елизаветой II должны провести в очереди в среднем восемь часов.

По данным британского телевидения, на 18:00 местного времени (20:00 мск) очередь растянулась более чем на семь километров, и она продолжает стремительно расти, несколькими часами ранее она составляла примерно шесть с половиной километров.

Представитель палаты общин между тем сообщил, что члены британского парламента могут проститься с королевой без очереди и провести с собой на церемонию до четырех человек.