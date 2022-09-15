Желающим проститься с королевой Елизаветой II придется стоять в очереди около восьми часов - СМИ
21:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным британского телевидения, на 18:00 местного времени (20:00 мск) очередь растянулась более чем на семь километров, и она продолжает стремительно расти, несколькими часами ранее она составляла примерно шесть с половиной километров.
Представитель палаты общин между тем сообщил, что члены британского парламента могут проститься с королевой без очереди и провести с собой на церемонию до четырех человек.
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