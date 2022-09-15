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Глава Олимпийского комитета США: МОК начинает думать о том, есть ли „путь назад“ для российских спортсменов

22:20 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс считает неизбежным возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Комментарий Лайонс в четверг приводит Рейтер.

«Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли „путь назад“ для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме. Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — сказала Лайонс.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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