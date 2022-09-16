Президента Польши стоит привлечь к ответственности за реабилитацию фашизма, уверен Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента Польши Анджея Дуду следует привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, так как тем самым он реабилитирует фашизм. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — отметил Володин. Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за реабилитацию фашизма. «Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — подчеркнул Володин.