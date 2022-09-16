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НОВОСТИ

Таджикистан стягивает в зону конфликта на границе боевую технику — спецслужбы Киргизии

10:05 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикистан, несмотря на достигнутые договоренности о деэскалации противостояния, продолжает стягивать в район конфликта на границе с Киргизией боевую технику. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Несмотря на усилия прекратить огонь, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал обстрела территории Кыргызской Республики, пытаясь захватить нашу территорию», — говорится в сообщении.

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