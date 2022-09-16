США пытаются юридически обосновать, по сути, кражу авуаров Венесуэлы — посольство РФ
10:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и предпринимают попытки юридически обосновать, по сути, хищение авуаров законного правительства южноамериканской страны. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Как отмечается в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства, «Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой». «При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из „венесуэльского кризиса“ путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», — указали в посольстве. «Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции — прим. ТАСС) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать „заморозку“ (а по сути — кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», — подчеркнули российские дипломаты.
НОВОСТИ
- 11:32 16.09.2022
- Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго — Столтенберг
- 11:20 16.09.2022
- Киргизия отказывается решать конфликт путем переговоров - погранслужба Таджикистана
- 11:05 16.09.2022
- Зеленский планирует повторить в Изюме опыт провокации в Буче — ВГА Херсонской области
- 11:00 16.09.2022
- В Европе многие против военной помощи Украине и санкций в отношении РФ — Боррель
- 10:32 16.09.2022
- Байден «пальцем не пошевелил», чтобы обезопасить южную границу США — губернатор Флориды
- 10:05 16.09.2022
- Таджикистан стягивает в зону конфликта на границе боевую технику — спецслужбы Киргизии
- 10:00 16.09.2022
- Парламент Казахстана принял закон о возвращении названия Астана столице государства
- 09:32 16.09.2022
- Президента Польши стоит привлечь к ответственности за реабилитацию фашизма, уверен Володин
- 09:20 16.09.2022
- США внесли Кадырова и его родственников в санкционный список
- 09:05 16.09.2022
- Надо завершить бои на Украине как можно скорее, но не все равно, на каких условиях — Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать