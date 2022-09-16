США пытаются юридически обосновать, по сути, кражу авуаров Венесуэлы — посольство РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и предпринимают попытки юридически обосновать, по сути, хищение авуаров законного правительства южноамериканской страны. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Как отмечается в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства, «Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой». «При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из „венесуэльского кризиса“ путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», — указали в посольстве. «Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции — прим. ТАСС) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать „заморозку“ (а по сути — кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», — подчеркнули российские дипломаты.