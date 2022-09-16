В Европе многие против военной помощи Украине и санкций в отношении РФ — Боррель

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие в Европе не поддерживают санкции в отношении России и оказание военной помощи Украине.

«Сейчас время выдержать последствия, которые война имеет и будет иметь для нас, что видно по ценам на энергию и продукты питания», — отметил он в опубликованном в пятницу интервью испанской газете «Вангуардиа». «То, что сейчас происходит на Украине, доказывает нашу правоту и оправдывает стратегию, которой мы следуем: военная поддержка, чтобы она (Украина — прим. ТАСС) могла защищаться, санкции против российской экономики, чтобы ослабить ее, и дипломатия, чтобы изолировать Россию, — добавил Боррель. — Третье никого не беспокоит, но есть много людей, [выступающих] против двух других решений».

«И эти люди — в Европе, в Испании, в моем социально-экономическом окружении — говорили нам, что то, что мы делаем, бесполезно, что мы искусственно затягиваем войну», — заявил глава дипломатии ЕС. «Мы всегда говорили, что нужно сделать возможным сопротивление, потому что это способ решения проблемы, и то, что происходит сейчас, доказывает нашу правоту», — утверждал он.