Зеленский планирует повторить в Изюме опыт провокации в Буче — ВГА Херсонской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен повторить в Изюме опыт провокации в Буче, когда российских военнослужащих обвинили в массовых убийствах. Для этого в город везут иностранных журналистов, заявил в пятницу ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В четверг Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором сообщил о якобы обнаруженном в Изюме Харьковской области месте массового захоронения. Как отметил президент Украины, в пятницу туда привезут представителей иностранных СМИ.

«Мы уже слышали все эти истории про Бучу, Ирпень. Зеленский работает как и все нацистские деятели: они сами расстреливают и убивают людей, а потом показывают это иностранной прессе», — сказал Стремоусов.