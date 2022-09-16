Киргизия отказывается решать конфликт путем переговоров - погранслужба Таджикистана

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизия отказывается урегулировать конфликт на границе с Таджикистаном переговорным путем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

«Усилия таджикской стороны по стабилизации обстановки на государственной границе Республики Таджикистан и Киргизской Республики до 11:10 (09:10 мск — прим. ТАСС) 16 сентября 2022 года не увенчались успехом, так как киргизская сторона продолжает вооруженные конфликты и отказывается от решения вопрос путем переговоров», — говорится в сообщении.