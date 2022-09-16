0
0
100
НОВОСТИ

Испания произвела в июле крупнейшую за 13 лет закупку дизеля у России — СМИ

12:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импортеры в Испании осуществили в июле текущего года крупнейшую закупку дизельного топлива из России почти за 13 лет. Об этом сообщила в пятницу газета «Конфиденсиаль».

По ее информации, Испания импортировала в июле 226 тыс. тонн дизеля из РФ. Речь идет о самой крупной закупке за месяц с декабря 2009 года. Издание уточняет, что это произошло в разгар спецоперации России на Украине и в то время, когда Евросоюз пытается сократить коммерческие отношения с РФ. Источники в отрасли отмечают, что дизель из России на момент закупки стоил почти на 10% дешевле, чем от других поставщиков.

Тонна дизеля, импортируемого из России, выходит примерно на 95 евро дешевле, чем при покупке в других странах, где стоимость данного продукта составляет около 1 тыс. евро за тонну. Источники издания также отмечают, что значительному увеличению импорта из РФ в июле предшествовало несколько месяцев, когда закупки были приостановлены. Кроме того, ожидается, что импорт останется на высоком уровне до конца года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 16.09.2022
Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США за продажу вооружений Тайваню
0
16
13:04 16.09.2022
Сбер: В следующем году рынок долгового капитала в России может превысить прошлогодний уровень
0
18
13:00 16.09.2022
В Москве выявили 8 799 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
33
12:32 16.09.2022
В центре Луганска в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв
0
103
12:05 16.09.2022
В России за сутки выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом
0
133
12:01 16.09.2022
В результате ракетного удара разрушено здание комплекса ВГА Херсонской области
0
198
11:32 16.09.2022
Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго — Столтенберг
0
314
11:20 16.09.2022
Киргизия отказывается решать конфликт путем переговоров - погранслужба Таджикистана
0
203
11:05 16.09.2022
Зеленский планирует повторить в Изюме опыт провокации в Буче — ВГА Херсонской области
0
219
11:00 16.09.2022
В Европе многие против военной помощи Украине и санкций в отношении РФ — Боррель
0
225

Возврат к списку