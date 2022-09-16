Испания произвела в июле крупнейшую за 13 лет закупку дизеля у России — СМИ
12:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импортеры в Испании осуществили в июле текущего года крупнейшую закупку дизельного топлива из России почти за 13 лет. Об этом сообщила в пятницу газета «Конфиденсиаль».
По ее информации, Испания импортировала в июле 226 тыс. тонн дизеля из РФ. Речь идет о самой крупной закупке за месяц с декабря 2009 года. Издание уточняет, что это произошло в разгар спецоперации России на Украине и в то время, когда Евросоюз пытается сократить коммерческие отношения с РФ. Источники в отрасли отмечают, что дизель из России на момент закупки стоил почти на 10% дешевле, чем от других поставщиков.
Тонна дизеля, импортируемого из России, выходит примерно на 95 евро дешевле, чем при покупке в других странах, где стоимость данного продукта составляет около 1 тыс. евро за тонну. Источники издания также отмечают, что значительному увеличению импорта из РФ в июле предшествовало несколько месяцев, когда закупки были приостановлены. Кроме того, ожидается, что импорт останется на высоком уровне до конца года.
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