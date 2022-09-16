В центре Луганска в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в пятницу. По предварительным данным, есть пострадавшие, передает корр. ТАСС.

Взрыв прогремел примерно в 11:30 (время совпадает с мск — прим. ТАСС) в здании Генеральной прокуратуры ЛНР, находящемся в центре города. На третьем этаже здания видны повреждения. Сотрудники прокуратуры эвакуированы.

На месте работают представители МЧС, МВД, а также саперы. Официальных комментариев от властей ЛНР пока нет.