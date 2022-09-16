Генпрокурор ЛНР ранен в результате взрыва в здании ведомства — источник в Генпрокуратуре

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горенко, по предварительной информации, получил ранения в результате взрыва в здании надзорного ведомства. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Генпрокуратуре ЛНР.

«Предварительно скажу, что в результате взрыва, по моей информации, ранение получил генеральный прокурор, более детальной информацией не располагаю», — сказал собеседник агентства.