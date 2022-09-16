В городе Чанша в КНР загорелся 200-метровый небоскреб, огнем охвачены более 10 этажей — ТВ
13:32 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный пожар охватил в пятницу небоскреб в китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, пламя охватило больше десяти этажей.
По данным газеты «Бэйцзин жибао», пожар начался около 15:30 по местному времени (10:30 мск) — огонь начал распространяться по фасаду здания вверх. Пламя охватило более десятка этажей. На место прибыли около 300 пожарных и 36 единиц техники.
К настоящему времени пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.
Здание было построено в 2 000 году и на тот момент было самым высоким подобным сооружением в городе. Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 метров.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
НОВОСТИ
- 14:32 16.09.2022
- Убиты замглавы Бердянска по ЖКХ и его супруга, глава городского избиркома — Рогов
- 14:12 16.09.2022
- Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых
- 14:00 16.09.2022
- В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР погибли генпрокурор и его заместитель
- 13:20 16.09.2022
- Генпрокурор ЛНР ранен в результате взрыва в здании ведомства — источник в Генпрокуратуре
- 13:05 16.09.2022
- Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США за продажу вооружений Тайваню
- 13:04 16.09.2022
- Сбер: В следующем году рынок долгового капитала в России может превысить прошлогодний уровень
- 13:00 16.09.2022
- В Москве выявили 8 799 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 16.09.2022
- В центре Луганска в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв
- 12:20 16.09.2022
- Испания произвела в июле крупнейшую за 13 лет закупку дизеля у России — СМИ
- 12:05 16.09.2022
- В России за сутки выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать