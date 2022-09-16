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НОВОСТИ

В городе Чанша в КНР загорелся 200-метровый небоскреб, огнем охвачены более 10 этажей — ТВ

13:32 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный пожар охватил в пятницу небоскреб в китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, пламя охватило больше десяти этажей.

По данным газеты «Бэйцзин жибао», пожар начался около 15:30 по местному времени (10:30 мск) — огонь начал распространяться по фасаду здания вверх. Пламя охватило более десятка этажей. На место прибыли около 300 пожарных и 36 единиц техники.

К настоящему времени пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

Здание было построено в 2 000 году и на тот момент было самым высоким подобным сооружением в городе. Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 метров.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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