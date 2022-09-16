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НОВОСТИ

Швейцария полностью приостановила упрощенный визовый режим с РФ

15:00 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швейцарии полностью приостановили упрощенный визовый режим с Россией. Об этом сообщило в пятницу правительство страны — Федеральный совет.

«На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения, касающегося облеченного порядка выдачи виз, которое Швейцария заключила с Россией», — говорится сообщении правительства.

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