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НОВОСТИ

Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых

14:12 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании в очередной раз принял решение понизить ключевую ставку — в этот раз на 0,5 проц. пункта, до 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. (базисных пунктов — прим. ТАСС), до 7,5% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле», — отмечает ЦБ.

Однако, по мнению регулятора, внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

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