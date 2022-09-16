Число погибших при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до трех

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при ударе, нанесенном в пятницу Вооруженными силами Украины (ВСУ) по центру Херсона, увеличилось до трех. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсона.

«Погибли три человека, в том числе двое случайных прохожих», — сказал представитель экстренных служб.