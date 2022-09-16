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Лидеры стран ШОС выступили за более справедливый и многополярный миропорядок

16:12 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придерживаются близких оценок в отношении текущей международной повестки дня, выступают за более справедливый миропорядок и формирование общего видения «сообщества единой судьбы человечества». Об этом говорится в Самаркандской декларации, принятой в пятницу лидерами государств — членов ШОС, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным.

«Государства — члены [ШОС], опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН», — написано в документе.

В Самаркандской декларации говорится об актуальности строительства «международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества». Страны ШОС также придерживаются линии, «исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности».

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