ФРГ намерена вести переговоры с Казахстаном о поставках нефти через «Дружбу»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин намерен вести переговоры с Казахстаном о поставках нефти через трубопровод «Дружба» для НПЗ в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Об этом говорится в заявлении германского правительства, опубликованном в пятницу.

«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод „Дружба“ с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», — говорится в сообщении.