За распространение географических карт, оспаривающих целостность РФ, предлагают арестовывать

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли в палату два законопроекта, направленные на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России. Об этом сообщает пресс-служба комитета Думы по безопасности в пятницу.

Так, первым законопроектом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». «В соответствии с поправками к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России», — говорится в сообщении.

Другим проектом вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. «За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей. Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении.