По «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу - Путин
18:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», — отметил он.
Путин констатировал, что по «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу.
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