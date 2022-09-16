По «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу - Путин

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшей в пятницу встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», — отметил он.

Путин констатировал, что по «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу.