На границе Таджикистана и Киргизии идет стрельба -СМИ

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таджикские военнослужащие уничтожают объекты социального назначения, медпункты и дома в Баткенской области Киргизии, заявили в киргизском Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) в пятницу.

"Несмотря на договоренности таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома", - говорится в распространенном заявлении.



Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.