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НОВОСТИ

План СВО на Украине корректировке не подлежит - Путин

19:00 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о неизменности плана специальной военной операции РФ на Украине.

«План корректировке не подлежит», — сказал глава государства, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

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