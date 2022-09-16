0
0
0
НОВОСТИ

Путин о контрнаступлении ВСУ: Ну посмотрим, как оно будет развиваться, чем оно закончится

19:10 16.09.2022 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевские власти проводят активное контрнаступление.

"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", - сказал Путин в пятницу журналистам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 16.09.2022
План СВО на Украине корректировке не подлежит - Путин
0
53
18:50 16.09.2022
Блинкен не планирует проводить личную встречу с Лавровым на ГА ООН - СМИ
0
74
18:35 16.09.2022
На границе Таджикистана и Киргизии идет стрельба -СМИ
0
103
18:20 16.09.2022
По «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу - Путин
0
126
17:40 16.09.2022
За распространение географических карт, оспаривающих целостность РФ, предлагают арестовывать
0
182
17:12 16.09.2022
Эрдоган хочет попросить у Путина скидку на газ в 25% и частичную оплату лирами — Bloomberg
0
204
17:00 16.09.2022
Отношения Индии и РФ будут улучшаться и будут полезны для всего мира - Моди
0
214
16:32 16.09.2022
ФРГ намерена вести переговоры с Казахстаном о поставках нефти через «Дружбу»
0
289
16:12 16.09.2022
Лидеры стран ШОС выступили за более справедливый и многополярный миропорядок
0
249
16:00 16.09.2022
Число погибших при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до трех
0
265

Возврат к списку