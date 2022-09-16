Путин о контрнаступлении ВСУ: Ну посмотрим, как оно будет развиваться, чем оно закончится

19:10 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевские власти проводят активное контрнаступление.

"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", - сказал Путин в пятницу журналистам.