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НОВОСТИ

ГА ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно

19:40 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому право выступить на заседании дистанционно, но отклонила поправку, предоставляющую такое право и всем остальным желающим. Об этом свидетельствуют итоги проведенного в пятницу Генассамблеей ООН голосования.

За решение, предоставляющее Зеленскому право дистанционного выступления, проголосовала 101 страна, против 7, воздержались 19. За предложенную Белоруссией и поддержанную Россией поправку, предоставляющую право выступать дистанционно не только Зеленскому, но и всем желающим главам делегаций, проголосовали 23 страны, против 67, воздержались 27. Поправка принята не была.

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