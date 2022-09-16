Российский еврейский конгресс собрался восстановить мир
19:38 16.09.2022 Источник: НГ Религии
|Фото пресс-службы РЕК
Знак признания «Тиккун Олам» — в переводе с иврита «исправление мира» — по итогам уходящего 5782 еврейского года получили пятеро волонтеров, членов Общественного совета РЕК: академик Александр Асмолов, профессор Михаил Членов, актер Леонид Каневский, певица Маша Кац и художник Василий Церетели.
«"Тиккун Олам" — это одна из иудейских заповедей — делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир, — сказала, открывая церемонию, исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. — Считается, что Господь создал мир несовершенным специально, чтобы у людей был шанс его постоянно улучшать. И волонтеры Российского еврейского конгресса — члены Общественного совета РЕК — поступают именно так. Они бескорыстно и искренне исправляют этот мир каждый год, каждый месяц, каждый день, вкладывают свои силы, время, свой талант, опыт своей души и опыт профессиональный в развитие еврейской общины России, сохранение памяти и традиций нашего народа».
Надо сказать, что в последнее время окружающий нас мир находится в таком состоянии, что его надо не просто исправлять, но и восстанавливать из моральных руин.
Редакция НГ-религий
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