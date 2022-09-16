Из-за краж и других криминальных действий магазтны в США потеряли за год почти сто миллиардов

21:00 Источник: Интерфакс

Кражи и другие противоправные действия привели к потере розничными компаниями США в прошлом году $94,5 млрд из-за недостачи товаров на складах, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF).Это на 4% превышает показатель за 2020 год, составлявший $90,8 млрд.

При этом NRF отмечает, что организованная розничная преступность (ORC) представляет собой все более значительную проблему для ритейлеров.

"Факторы, способствующие потерям, усилились в последние годы, и ORC представляет собой растущую угрозу в отрасли розничной торговли, - заявил вице-президент по исследованиям и анализу NRF Марк Мэтьюз. - Криминальные группировки ставят под угрозу безопасность сотрудников и покупателей и мешают работе магазинов. Ритейлеры усиливают меры безопасности, чтобы противодействовать этой все более опасной и агрессивной преступной деятельности".