Из-за краж и других криминальных действий магазтны в США потеряли за год почти сто миллиардов
21:00 16.09.2022 Источник: Интерфакс
При этом NRF отмечает, что организованная розничная преступность (ORC) представляет собой все более значительную проблему для ритейлеров.
"Факторы, способствующие потерям, усилились в последние годы, и ORC представляет собой растущую угрозу в отрасли розничной торговли, - заявил вице-президент по исследованиям и анализу NRF Марк Мэтьюз. - Криминальные группировки ставят под угрозу безопасность сотрудников и покупателей и мешают работе магазинов. Ритейлеры усиливают меры безопасности, чтобы противодействовать этой все более опасной и агрессивной преступной деятельности".
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