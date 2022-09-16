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НОВОСТИ

Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов

21:45 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

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