Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.