В Москве выявили 7 077 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 077 против 8 799 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 141 179 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 31 днем ранее, до 45 669. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 836, до 2 908 304.
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