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НОВОСТИ

Создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников умер на 91-м году жизни

13:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказал собеседник агентства. По его словам, похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

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