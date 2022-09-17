Создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников умер на 91-м году жизни
13:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.
«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказал собеседник агентства. По его словам, похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.
НОВОСТИ
- 12:30 17.09.2022
- В Москве выявили 7 077 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 17.09.2022
- Военный конфликт на Украине угрожает мировому порядку - НАТО
- 11:30 17.09.2022
- В России выявили 58 305 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:00 17.09.2022
- Летняя погода ожидает юг России, СКФО, Поволжье, Урал и Сибирь в ближайшие дни — Вильфанд
- 10:30 17.09.2022
- В Мелитополе был совершен теракт, подорваны линии электропередачи — УВД
- 10:00 17.09.2022
- США и Украина продолжают обсуждать поставки ракет большой дальности - СМИ
- 09:30 17.09.2022
- Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима
- 09:00 17.09.2022
- Новый штамм коронавируса будет более заразным, чем «омикрон» — Гинцбург
- 08:50 17.09.2022
- Захоронения в Изюме могут быть только братскими могилами солдат ВСУ — Рогов
- 08:40 17.09.2022
- Израиль атаковал окрестности Дамаска — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать