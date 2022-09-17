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Шольц заявил, что тон разговоров с Путиным оставался спокойным, несмотря на разногласия

16:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что во время его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным становятся очевидными разногласия, но тон при этом остается спокойным. Об этом Шольц заявил в интервью радиостанции «Дойчландфунк», которое опубликовано в субботу.

«По тону [разговор] всегда остается доброжелательным, даже если по существу взгляды очень и очень разные», — сказал он. «Я считаю важным вести разговор, но при этом не нужно питать иллюзий», — добавил Шольц, который провел полуторачасовой разговор с Путиным 13 сентября.

«Если подытожить все разговоры, которые у меня были с ним за последнее время, то подвижки были», — отметил канцлер, сказав, что не считает их «далекоидущими». Дальше эту мысль он не раскрыл.

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