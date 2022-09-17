В Мелитополе прогремела серия взрывов — Рогов

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти взрывов прогремело в Мелитополе. Об этом в субботу сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти», — написал он в своем телеграм-канале.

«Подробности позже», — добавил он.