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НОВОСТИ

В Мелитополе прогремела серия взрывов — Рогов

17:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти взрывов прогремело в Мелитополе. Об этом в субботу сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти», — написал он в своем телеграм-канале.

«Подробности позже», — добавил он.

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