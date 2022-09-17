Патриарх во время посещения рудника в Норильске спустился на глубину почти 2 тыс. метров
18:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения рудника «Скалистый» в Норильске спустился на глубину около 2 тыс. метров. Об этом говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
«Спустился в сверхглубокий ствол СКС-1 на отметку 1 928 м. Под землей Святейший Патриарх ознакомился с ходом работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой „Глубокая“ (место сбойки РВ-2). Сбойка, до которой остался 391 м, необходима для полноценной вентиляции шахты „Глубокая“. Его Святейшеству были представлены образцы пород», — говорится в сообщении.
Затем предстоятель РПЦ обратился к работникам предприятия. «Сейчас на глубине 2 км я мог своей шкурой почувствовать, что трудиться, работать в этих условиях очень непросто. Я хотел бы поблагодарить собственников предприятия (компания „Норникель“ — прим. ТАСС), руководителя предприятия за то, что очень многое делается для того, чтобы улучшить условия труда. И несомненно, нужно и в этом плане развиваться дальше, принимая во внимание, что от условий труда зависит и успех самого предприятия», — отметил патриарх. В дар руднику он передал икону святителя Спиридона Тримифунтского, сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.
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