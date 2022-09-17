В союзе Бундесвера ФРГ выступили против поставок оружия Киеву из армейских резервов

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки нового вооружения Украине из запасов Вооруженных сил ФРГ могут ослабить армию, при этом должна быть возможна помощь по линии промышленности. Об этом заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер редакционной группе RND. Сообщение опубликовано в субботу.

«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы можем представить себе поставки, к примеру, БМП по линии оборонной промышленности. Но передача оружия и боеприпасов из запасов Бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна. Каждая новая поставка ведет к ослаблению Бундесвера», — заявил Вюстнер.

«Мы требуем больше не отдавать [оружие] из запасов Бундесвера, а также в скором времени закупить замену тем системам, которые были переданы», — сказал он.

Союз военнослужащих Бундесвера — независимая организация, представляющая интересы 200 тыс. действующих и отставных солдат, резервистов.

На Украине требуют от Германии отправить наступательное вооружение, но в Берлине неоднократно говорили, что не будут принимать таких решений в одиночку. Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В четверг стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars.