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НОВОСТИ

Нэнси Пелоси прибыла в Армению

19:00 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. Об этом сообщает в субботу агентство «Арменпресс».

«В ходе визита спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами — для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности», — говорится в пресс-релизе посольства США в Армении, выдержки из которого приводит агентство.

В ходе визита Пелоси даст пресс-конференцию, посетит Мемориал памяти жертв геноцида армян и выступит с речью в центре искусств «Гафесчян».

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