За рубежом формируются подразделения для свержения власти в Белоруссии — Лукашенко
20:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовые структуры для свержения власти в Белоруссии формируются за рубежом, прежде всего на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь в субботу к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!» по случаю Дня народного единства.
«На территории [ряда] государств и особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии и возвращению нас к 1939 году», — сказал Лукашенко.
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