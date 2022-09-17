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НОВОСТИ

За рубежом формируются подразделения для свержения власти в Белоруссии — Лукашенко

20:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовые структуры для свержения власти в Белоруссии формируются за рубежом, прежде всего на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь в субботу к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!» по случаю Дня народного единства.

«На территории [ряда] государств и особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии и возвращению нас к 1939 году», — сказал Лукашенко.

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