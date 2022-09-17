Великий элемозинарий папы римского попал под обстрел на Украине — СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине. Об этом он в субботу рассказал порталу «Ватиканские новости».

Инцидент произошел во время раздачи гуманитарной помощи. «Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда», — приводятся его слова на портале.

По сведениям агентства АНСА, кардинал не пострадал.