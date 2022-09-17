ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки — глава ВГА

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ задержали в Харьковской области семь студентов граждан Шри-Ланки и вывезли их в неизвестном направлении, не исключены провокации. Об этом в субботу сообщил журналистам глава ВГА области.

«Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении. И учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области», — сказал он.